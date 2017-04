Fraser: 'Ik zou mijn eigen bekerzeges weggeven voor deze gasten'

Komend weekend neemt Vitesse het in de finale van de KNVB Beker op tegen AZ. Trainer Henk Fraser sleepte als speler al eens de beker binnen, en gunt het zijn jongens natuurlijk ook.



Sterker nog ,op de website van de KNVB meldt Fraser dat hij zijn eigen bekers zou willen inleveren voor zijn jongens zondag. "Niet dat die herinneringen mij niet dierbaar zijn. Maar ik gun het die gasten hier zo om het óók een keer mee te maken", aldus de coach van Vitesse, dat voor het eerst sinds 1990 in de eindstrijd staat.



In de halve finale werd Sparta weggevaagd. Vitesse toonde toen een 'over mijn lijk-mentaliteit', volgens velen een 'Fraser-effect'. "Je hebt natuurlijk liever dat andere mensen dat over je zeggen en er is bij Vitesse een fantastische basis gelegd door Fred Rutten, Peter Bosz en Rob Maas. Maar samen met mijn complete staf ben ik constant bezig die mentale weerbaarheid verder te vergroten", aldus de keuzeheer tot slot.