Kruiswijk droomt van eerste prijs: "We kunnen geschiedenis schrij

Tijdens de KNVB Beker-finale tussen AZ Alkmaar en Vitesse Alkmaar van aanstaande zondag staan er een hele hoop spelers op het veld die hun eerste prijs in clubverband binnen kunnen slepen. Verdediger Steven Kruiswijk is één van hen en op de site van zijn management Soccervision blikt hij vast vooruit.



"Ik verwacht een mooie finale, met twee leuk voetballende teams die aan elkaar gewaagd zijn", vertelt de 30-jarige voetballer. "Ik heb nog nooit een bekerfinale gespeeld en ben blij dat ik dat nog mag meemaken. We kunnen geschiedenis schrijven, daar is iedereen zich wel van bewust."



De oud-speler van FC Groningen, Anderlecht, Roda JC en sc Heerenveen voelt ondanks de mogelijk historische gebeurtenis geen extra spanning. "Dat brengt geen extra druk met zich mee, het is vooral een extra motivatie", aldus Kruiswijk.