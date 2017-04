Jonker: 'Dit moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden'

De KNVB is nog altijd op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Het leek er even op dat Henk ten Cate de vacature zou opvullen, maar inmiddels is ook dat van de baan. Andries Jonker, die momenteel trainer is bij VfL Wolfsburg, heeft wel een idee wie de nieuwe bondscoach moet worden.



De Nederlander heeft namelijk Louis van Gaal op het oog. "Ik zou blij zijn als hij bondscoach wordt. Want hij staat garant voor een heldere organisatie, structuur en filosofie", vertelt de oefenmeester aan het Duitse medium SID.



Jonker denkt dat Van Gaal voor de korte termijn de ideale coach is. "Maar wat nog belangrijker is, is dat er een plan voor toekomst klaarligt en Van Gaal is de aangewezen man om dat plan te ontwikkelen en uit te laten voeren", aldus Jonker.