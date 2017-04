PSV-huurling De Wijs: "Ik kom terug als een andere speler"

Jordy de Wijs speelt sinds deze winter op huurbasis bij Excelsior Rotterdam. De verdediger maakt op Woudestein een uitstekende ontwikkeling door en wil volgend seizoen dan ook weer voor zijn kans gaan in Eindhoven.



"Ik leer elke dag bij, op de training en in de wedstrijden. Ik heb zoveel dingen meegemaakt die je als speler van Jong PSV in de Jupiler League niet meemaakt", vertelt de 22-jarige voetballer aan Voetbal International.



"Deze zomer ga ik terug naar PSV en ik kom terug als een andere speler. Ik heb meer Eredivisie-ervaring én durf de concurrentie aan te gaan met de rest. Ik ga voor mijn plek in PSV 1", aldus De Wijs, die al vier keer in actie kwam voor het eerste elftal van PSV.