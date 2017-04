MLS-salarissen bekend: Kappelhof en De Leeuw best betaalde Nederlanders

Zoals elk seizoen zijn de salarissen in de Major League Soccer weer bekend gemaakt. Johan Kappelhof, die afgelopen jaar de overstap van FC Groningen naar Chicago Fire maakte, is de best betaalde Nederlander. Jaarlijks strijkt hij maar liefst 523.127 euro op.



Ook drie andere spelers van FC Groningen maakte afgelopen jaar de overstap naar de Amerikaanse competitie: Danny Hoesen, Michael de Leeuw en Albert Rusnak. Laatstgenoemde doet het op financieel gebied het beste. De Slowaak strijkt maar liefst 813.802 euro op jaarbasis op bij Real Salt Lake. Voormalig SC Cambuur-speler Vytautas Andriuskevicius moet het doen met een salaris van 224.321 euro per jaar.



Kaká is met een jaarsalaris van 6.578.102 euro de best betaalde speler in de Verenigde Staten. Hij wordt op de voet gevolgd door Amerikaans international en oud-speler van sc Heerenveen Michael Bradley. Hij verdient 5.965.492 euro per jaar.





Bron: Voetbal International