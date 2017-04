'Bij Feyenoord is het makkelijker om publiekslieveling te zijn'

Doelman Brad Jones stevent met Feyenoord af op het kampioenschap. De Australiër werd afgelopen zomer op het laatste moment gehaald als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer en groeide in rap tempo uit tot sterkhouder én publiekslieveling.



ELF Voetbal vroeg hem of hij zich ooit populairder gevoeld heeft. "Nee, ik geloof het niet. Het grootste deel van mijn carrière ben ik tweede of derde keus geweest. Ik voelde me overal gewaardeerd, maar een echte publiekslieveling ben ik niet eerder geweest", luidt de reactie van Jones.



"Ik denk dat het makkelijker is om bij Feyenoord publiekslieveling te zijn dan bij bijvoorbeeld Liverpool. Spelen voor Liverpool is als leven in een goudvissenkom. De stad is niet zo groot, maar je hebt twee grote clubs. Iedereen kijkt continu mee van buitenaf. Ook als je niet speelt. Zelfs als reservekeeper kon ik niet de stad in zonder dat mensen op me afkwamen."