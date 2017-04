'Ik haat PSG, ik ga nog liever dood'

De Franse topclub Paris Saint-Germain is niet door iedereen geliefd. Spits André-Pierre Gignac heeft zelfs altijd een bloedhekel aan de formatie uit de Franse hoofdstad gehad.



"Ik haat Paris-Saint Germain. Ik ga nog liever dood dan dat ik daar een contract teken", zegt Gignac, die tegenwoordig spits van het Mexicaanse Club Tigres is, tegen Life and Style. "Ook al zouden ze me tien keer meer bieden dan wat ik nu verdien, ga ik er ook niet heen."



Gignac was bijzonder blij toen de Fransen door FC Barcelona werden uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. "Je hebt geen idee hoe hard ik schreeuwde na de zesde goal van Barcelona", aldus Gignac. "Ik schreeuwde, rende, alles. Mijn vrouw was zelfs een beetje bang."