Contractnieuws PSV schept duidelijkheid over toekomst Cocu

PSV beleeft een teleurstellend seizoen en daardoor neemt de kritiek op hoofdtrainer Phillip Cocu toe, maar het ziet er niet naar uit dat hij op korte termijn de laan uit gestuurd wordt. In Eindhoven is men immers al druk bezig met volgend seizoen.



Ruud Brood blijft ook komend seizoen assistent-trainer van hoofdcoach Phillip Cocu. De oefenmeester uit Gorinchem heeft zijn deze zomer aflopende contract met één seizoen verlengd. Dat schrijft PSV woensdagmiddag op de clubwebsite.



"We zijn tevreden over de inbreng van Ruud in de technische staf", legt technisch manager Marcel Brands uit. "Ruud voelt zich bij ons thuis, de waardering is wederzijds. Een goede basis om samen verder te gaan."



De gelouterde coach Brood kwam in 2015 van NEC over naar PSV en voelt zich nog steeds goed op zijn plaats in Eindhoven. "Het is geweldig mooi om op dit niveau een steentje bij te kunnen dragen. Alle staat in het teken van presteren, elke dag weer. Dat past bij mij", aldus Brood.