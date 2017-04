Heerenveen-basisklant wil nieuw avontuur: "Wij respecteren dat"

Bij sc Heerenveen heeft men volgend seizoen niet langer de beschikking over Lucas Bijker. Beide partijen nemen na het lopende seizoen afscheid van elkaar, daarmee komt een einde aan een tweejarige samenwerking. Dat melden de Friezen woensdagochtend via de officiële kanalen.



Gerry Hamstra reageert op de clubwebsite: "We hebben de afgelopen periode goede gesprekken gevoerd met Lucas, maar er is uiteindelijk besloten om niet met elkaar door te gaan. Lucas heeft aangegeven graag nog een stap naar het buitenland te willen maken. Wij respecteren dat besluit en gunnen hem uiteraard een mooie vervolgstap in zijn carrière."



Lucas Bijker kwam in 2015 over van SC Cambuur en speelde tot dusver 59 officiële wedstrijden in de Eredivisie voor sc Heerenveen.