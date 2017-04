Feyenoorder: 'Landstitel mijn op één na grootste prestatie'

Feyenoord wordt zo goed als zeker de nieuwe kampioen van Nederland. De Rotterdammers kunnen de titel volgende week grijpen en daarmee een fantastische prestatie leveren. Toch is het voor doelman Brad Jones niet het hoogtepunt van zijn carrière.



ELF Voetbal vroeg de Australische goalie of het zijn grootste prestatie van zijn carrière zou zijn. "De op een na grootste. De grootste prestatie is slagen als prof in Europa. Als kind in Australië verklaarde iedereen me voor gek om dat te wensen. Ik verdiende veertig pond per week toen ik in Engeland begon. Kijk waar ik nu sta: dát is mijn grootste prestatie", luidt zijn reactie.



De doelman werd afgelopen zomer transfervrij opgepikt als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer en groeide in rap tempo uit tot één van de steunpilaren van de Rotterdammers.