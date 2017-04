Slecht nieuws voor ADO: "Ik merk dat er wat belangstelling is"

ADO Den Haag mag Alfons Groenendijk dankbaar zijn voor het feit dat de club dit seizoen degradatie ontloopt. De club uit Den Haag stond er een aantal weken terug nog heel slecht voor, maar met trainer Groenendijk aan het roer is het nu toch goedgekomen.



"Ik merk dat er wat belangstelling voor me is. Wie mij hebben gebeld? Dat maakt toch allemaal niet uit. Dat hoeft ook niet per se uit Nederland te zijn. Ik heb nu drie clubs in de Eredivisie gehouden (Willem II, Excelsior en ADO, red.). Dan kun je spreken van geluk, maar het is wel drie keer", vertelde de trainer aan Langs De Lijn En Omstreken.



Het is dan ook afwachten of Groenendijk volgend seizoen nog wel aan het roer staat bij de club. Het is duidelijk dat de trainer in ieder geval liever om Europees voetbal speelt dan om degradatie.