'Liverpool wil transferrecord verbreken voor Nederlander'

Liverpool is bereid om zijn transferrecord te verbreken voor een Nederlander. Althans, dat is het nieuws dat Liverpool Echo naar buiten heeft gebracht. De club is bereid om ver te gaan om voormalig FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk binnen te kunnen hengelen.



Het is duidelijk dat Liverpool kan rekenen op forse concurrentie als het gaat om het binnenhalen van Van Dijk. De mandekker is hot en heeft dan ook een flinke prijskaart om zijn nek hangen. Southampton zou om en nabij de 59 miljoen euro willen hebben voor Van Dijk.



Mocht Liverpool dat bedrag daadwerkelijk neertellen voor Van Dijk, dan verbreekt de club daarmee zijn eigen transferrecord. Dat staat op dit moment nog op 41 miljoen euro dat in januari 2011 werd betaald aan Newcastle United voor Andy Carroll.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.