Feyenoord krijgt cruciale tip mee: 'Hiernaar kijken'

Feyenoord doet dit seizoen uitstekend goede zaken. De Rotterdammers lijken er met de landstitel vandoor te gaan, maar Voetbal International waarschuwt de club ook alvast. De Rotterdammers moeten een voorbeeld nemen aan PSV.



Volgens het weekblad is het van groot belang dat er doorgeselecteerd gaat worden. "Het is een dure les waar PSV nu de rekening voor betaalt. Bij Feyenoord zullen ze daarvan moeten leren", zo meent het blad. " De titel kan de ploeg nog nauwelijks ontgaan, maar dat betekent niet dat iedere speler voldeed en dat er geen versterking meer nodig is."



Het is dan ook van groot belang dat Feyenoord gaat kijken waar er iets moet gebeuren. Daarbij moeten de Rotterdammers denken aan het middenveld en de aanval, aldus VI.