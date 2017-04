Slecht nieuws voor Heitinga: Geen plek bij KNVB

John Heitinga heeft zeer slecht nieuws te horen gekregen. De centrale verdediger stopte onlangs met zijn carrière als voetballer, maar wilde wel graag aan de slag met een cursus om binnenkort als trainer aan de slag te kunnen gaan. Maar dat zou nog wel even kunnen duren.



Dertien man, waaronder Arne Slot en Kees van Wonderen, zijn erin geslaagd om een plekje te bemachtigen, maar Heitinga niet. De voormalig Ajax-speler zal niet aan de slag gaan met de cursus coach betaald voetbal van de KNVB.



"Dat Heitinga er niet bij zit, is logisch gelet op de nieuwe criteria die we hebben vastgesteld. De praktijk bewijst dat goede voetballers veel ervaring hebben. Maar de koppeling dat goede spelers automatisch goede trainers zijn, dekt de lading niet helemaal. Wij vinden dat de cursus open moet staan voor iedereen en niet alleen voor een bevoorrechte groep", aldus de uitleg van Gerard Marsman, directeur van Coaches Betaald Voetbal, tegenover het Algemeen Dagblad.