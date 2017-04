Ajacied: "Iedereen wist dat het een keer moest gebeuren"

Donny van de Beek is dolgelukkig met het feit dat dat men ervoor gekozen heeft om de Amsterdam ArenA om te dopen in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder vindt het meer dan terecht dat de voormalig voetballer geëerd wordt.



"Iedereen heeft hier heel lang op gewacht. Het heeft een tijdje geduurd, maar iedereen wist dat het vroeg of laat een keer moest gebeuren. Heel mooi nieuws", vertelde de talentvolle speler van Ajax aan FOX Sports.



"We hoeven niet te praten over of hij het wel of niet verdiend heeft. Ik denk dat iedereen wel weet dat hij het verdiend heeft", vervolgde Van de Beek, die blij is met de keuze. "Het maakt het een stuk specialer om nu in de ArenA te voetballen."