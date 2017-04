Feyenoord rekent op forse stijging spelersbudget

Feyenoord hoopt binnenkort toch echt een nieuw stadion te zullen krijgen. Iets wat tot op heden nog niet helemaal duidelijk was, is in hoeverre het spelersbudget van de Rotterdammers omhoog zou gaan als project Feyenoord City aan de Maas zou slagen.



Hypercube is nu met een onafhankelijk rapport gekomen waaruit blijkt dat het spelersbudget van de Rotterdammers verdubbeld zal worden, zo meldt De Telegraaf. De club kan met het nieuwe stadion rekenen om een spelersbudget van minimaal dertig miljoen euro per jaar.



Dat spelersbudget kan nog flink verder oplopen als de Rotterdammers erin slagen om Europees voetbal af te dwingen. He tis nu afwachten wat de gemeenteraad van Rotterdam gaat beslissen over eventuele financiële ondersteuning.