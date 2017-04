Eden Hazard is aan een fantastisch seizoen bezig en de Rode Duivel liet dat nog maar eens blijken tegen Southampton. De Belgische sterspeler stond aan de aftrap en opende al na enkele minuten de score en hij was al goed voor 15 doelpunten in de Premier League.





Lovely pass by Cesc to Costa and Hazard puts it bottom corner. 1-0 pic.twitter.com/6ABsno7K4C — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) April 25, 2017