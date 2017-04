"Er moet veel gebeuren bij PSV, ze hebben behoefte aan nieuw bloed"

PSV gaat dit seizoen zeer waarschijnlijk op de derde plaats in de Eredivisie eindigen. Een grote teleurstelling voor de Eindhovenaren, die afgelopen twee seizoenen nog de titel op hun naam wisten te schrijven. Volgens Taco van den Velde van Voetbal International moet er komende zomer dan ook flink wat gebeuren in Eindhoven.



"Een volledig mislukt seizoen maakt duidelijk dat PSV te laat heeft doorgeselecteerd. Dat betekent dat er komende zomer heel veel moet gebeuren in Eindhoven. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar kwaliteit, maar ook naar de chemie die blijkbaar is uitgewerkt", schrijft de journalist.



"Sommige spelers lopen inmiddels al zo lang bij de club dat het heilige vuur is gedoofd. Ook voor de ontwikkeling van de spelers zelf zou het goed zijn dat ze uit de comfortzone worden gehaald. PSV heeft behoefte aan nieuw bloed", aldus Van den Velde.