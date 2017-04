'Feyenoord moet deze internationale speler naar Rotterdam halen'

Feyenoord is al bijna zeker van de landstitel en dus zullen de Rotterdammers aankomend seizoen in de Champions League te bewonderen zijn. Volgens analist Arnold Bruggink zal er dan wel wat versterking in de Kuip moeten komen en hij heeft al een naam in gedachten.



De oud-voetballer zou Derrick Luckassen van AZ namelijk graag zien komen. "Hij is multifunctioneel, kan centraal in de verdediging en als controlerende middenvelder uit de voeten. Luckassen heeft ontzettend veel snelheid, wordt voetballend steeds beter en brengt fysiek een enorme power", laat de oud-aanvaller weten in Voetbal International.



"Met dat laatste aspect is hij ook een internationale speler. Omdat een trainer ook wat te kiezen moet hebben, zou hij voor een middenveld met El Ahmadi, Toornstra en Vilhena de perfecte aanvulling zijn", aldus Bruggink.