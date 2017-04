Heftige kritiek op Real: "Ze proberen Messi telkens te blesseren"

Fabio Capello is zeer kritisch op de werkwijze van Real Madrid. In het verleden was de Italiaan nog coach bij Los Blancos, maar inmiddels kan hij geen enkele sympathie meer opbrengen voor de Madrileense club. Dat liet hij merken na de 2-3 winst van FC Barcelona tegen de ploeg uit Madrid.



"Elke keer als er een Clasico wordt gespeeld in het Santiago Bernabéu, proberen de spelers van Madrid Messi te blesseren", zo analyseert Capello bij Sky Sports Italië. "Deze overtreding was duidelijk een rode kaart waard. Je hoeft alleen maar naar die tackle te kijken. Het is crimineel, de speler moet er terecht van af."



Ondanks de winst heeft Real het kampioenschap nog altijd in eigen hand. De ploeg van Zinedine Zidane staat momenteel op onderling resultaat achter de Catalanen, maar heeft één wedstrijd minder gespeeld. Volgens Capello gaat het allemaal afhangen van de wedstrijden tegen stadsgenoot Atlético Madrid. "Real Madrid is fysiek sterk en hebben potentieel drie punten meer, maar ze hebben twee hele zware wedstrijden in de Champions League voor zich. Daardoor zouden de batterijen van de spelers weleens op kunnen raken."