'Manchester United wil niet één, maar twee wereldspitsen kopen'

Manchester United lijkt deze zomer de aanval flink te willen gaan versterken. Volgens IndyKaila News zou José Mourinho namelijk niet één, maar twee absolute wereldspitsen aan zijn selectie willen toevoegen.



De Portugees is volgens het hierboven genoemde medium geïnteresseerd in zowel Antoine Griezmann als Andrea Belotti. Antoine Griezmann speelt inmiddels alweer geruime tijd bij Atlético Madrid. In het Vicente Calderón is de Fransman een bepalende speler die veel goals scoort. Dit seizoen staat de teller in de Spaanse competitie op zestien.



Andrea Belotti is dit seizoen bij Italiaanse middenmoter Torino uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Serie A. In 33 wedstrijden maakte de aanvaller liefst 25 doelpunten. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat de Italiaan vertrekt uit Turijn.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.