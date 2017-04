Robben klaar voor kraker: "Het wordt een vurige wedstrijd"

Arjen Robben is helemaal klaar voor de kraker tegen Borussia Dortmund. In de bekerfinale zal zijn Bayern München het opnemen tegen de huidige nummer drie van de Bundesliga en de Oranje-international gaat met veel vertrouwen het duel in.



"Ik ben dol op grote wedstrijden. Als speler leef je voor deze belangrijke ontmoetingen. Ik kijk altijd uit naar dit soort partijen", aldus Robben op de officiële website van Bayern München. "Het wordt een vurige wedstrijd, maar ik heb er vertrouwen in dat we ze opnieuw kunnen verslaan als we ons beste spel laten zien en iedereen erbij hebben."



Twee weken geleden speelden Die Roten ook tegen de ploeg uit Dortmund. Die wedstrijd wonnen de Beieren afgetekend met 4-1. De teams trappen woensdagavond om 20:45 af.