PSV snakt naar dreigende flanken: acht suggesties

PSV sluit op 14 mei een teleurstellend seizoen af. In de zomer dreigt een ware leegloop en dus dient er gerenoveerd te worden in het Philips Stadion, zoals op de flanken. SoccerNews.nl zet een aantal interessante opties voor de links- en rechtsbuitenpositie op een rijtje.



Sam Larsson

In januari werd Larsson door technisch manager Marcel Brands al omschreven als een interessante speler. Op dat moment zag de PSV-leiding geen noodzaak om een nieuwe buitenspeler aan te trekken, maar dat bleek een verkeerde inschatting. Komende zomer lijkt sc Heerenveen bij een mooi bod mee te zullen werken aan een vertrek.







Alireza Jahanbakhsh

In tegenstelling tot Larsson komt de naam van Jahanbakhsh maar relatief zelden ter sprake als mogelijke versterking voor een Nederlandse topclub. De Iraniër is misschien wat minder creatief, maar qua overtuiging scoort de AZ'er op zijn beurt weer iets hoger. Met acht doelpunten en acht assists is Jahanbakhsh bezig aan een prima seizoen in Alkmaar.







Mimoun Mahi

In januari had FC Groningen ruim drie miljoen euro kunnen cashen door Mahi aan Fulham te verkopen, maar de noordelingen weigerden en besloten zelfs de optie in zijn contract te lichten. De vraag is echter of de oud-Spartaan nog langer houdbaar is gezien zijn rendement: al zestien Eredivisie-doelpunten dit seizoen.







Milot Rashica

Waar Mahi vooral sterk is in het afronden, daar is Rashica juist een dienende speler. Zijn cijfers bij Vitesse spreken dit seizoen voor zich: twee doelpunten en elf assists. De Kosovaarse rechtsbuiten is bovendien een attractieve om naar te kijken en dat kan PSV ook wel gebruiken na een moeizaam seizoen.







Ricardo Kishna

Kishna werd gezien als een groot Ajax-talent, maar een conflict met toenmalig trainer Frank de Boer stond een succesverhaal in de weg. Bij SS Lazio werd de buitenspeler echter ook al snel afgeveerd met een uitleenperiode aan OSC Lille als resultaat. Recentelijk werd zijn naam getipt bij PSV.







Jean-Paul Boëtius

Feyenoord dacht goud in handen te hebben met Boëtius, die in De Kuip debuteerde met een doelpunt tegen Ajax. In 2015 besloot de Rotterdammer zijn geluk te beproeven bij FC Basel. In Zwitserland groeide Boëtius echter uit tot miskoop en dus werd hij afgelopen januari verhuurd aan KRC Genk, waar hij zowaar begint op te bloeien.







Hirving Lozano

Het is goed mogelijk dat Héctor Moreno en Andrés Guardado deze zomer vertrekken bij PSV. De Mexicaanse invloed dreigt dus te verdwijnen, maar mogelijk komt daar iets van terug in de persoon van Lozano. De belangstelling is bekend, alleen het prijskaartje van Pachuca bleek in eerder stadium té pittig.







Lucas Piazón

Piazón maakte in het seizoen 2013-2014 indruk toen hij als huurling uitkwam voor Vitesse. De Braziliaan was beslissend voor de Arnhemmers totdat er een breuk in het vertrouwen ontstond. Ook daarna bleef Piazón kwakkelen, zoals ook dit seizoen bij Fulham, maar op slechts 23-jarige leeftijd is er nog voldoende perspectief op een doorbraak.







Missen we nog een ideale kandidaat? Laat het ons weten via het reactiesysteem!