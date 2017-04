Hiddink laakt KNVB: "Dit werkt heel demotiverend"

De KNVB heeft John Heitinga geen toestemming verleend om de cursus Coach Betaald Voetbal te starten. De oud-international moet onderaan de ladder beginnen, iets wat Guus Hiddink onbegrijpelijk noemt.



Volgens de voetbalbond is dit regeltechnisch zo afgesproken, maar Hiddink pleit voor een soepele oplossing. "Dit werkt heel demotiverend, terwijl Heitinga heel gericht aan zijn trainerscarrière werkt en Ajax al een speciaal traject met hem heeft opgezet", zo laat de oud-bondscoach van Oranje weten aan De Telegraaf.



Hiddink pleit voor een verkorte opleiding voor oud-spelers als Heitinga. "Zij moeten er hard voor werken. Maar met een gecomprimeerde trainersopleiding hoeven ze niet het hele traject van vijf tot zes jaar te doorlopen. We hebben dit toen in de jaren negentig opgezet om al die ervaring in de internationale top niet verloren te laten gaan."