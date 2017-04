Dick Advocaat staat mogelijk voor een nieuwe terugkeer bij het Nederlands elftal. De 69-jarige oefenmeester van Fenerbahçe is net als Henk ten Cate een belangrijke gegadigde om Danny Blind op te volgen als bondscoach, iets wat Freek Jansen 'een zwaktebod' noemt.



Advocaat leidde Oranje al in de periode 2002-2004 en was daarnaast drie keer assistent-bondscoach. Jansen zou een nieuwe periode ondanks de geringe mogelijkheden niet direct toejuichen. "Het is vrij ongeloofwaardig van de KNVB om met Advocaat te praten als je weet dat hij onlangs nog een trainingskamp in Portugal verliet", zo laat de journalist van Voetbal International.



Jansen wijst op zijn plotselinge overstap naar Turkije. "Advocaat heeft Blind en de spelers in de steek gelaten. Blind is nu wel weg, maar die spelers zijn dat niet vergeten en vooral de belangrijke spelers van Oranje laten nu horen dat zij Advocaat niet zien zitten. Los van zijn trainerskwaliteiten, want die staan totaal niet ter discussie: dit toont dat de KNVB het spoor bijster is."



De journalist ziet ook geen verandering bij Advocaat. "Als Zenit Sint-Petersburg morgen aanklopt, gaat hij daar naartoe. Terwijl Nederland een bondscoach nodig heeft die er vol voor wil gaan. Iemand als Henk ten Cate is wél gretig en heeft ook veel ervaring. Dan lijkt het mij niet zo'n moeilijke keuze."