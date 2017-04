"Zou daar echt nog geen kaart hebben gehad"

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Lucas Bijker ligt. Zijn club sc Heerenveen heeft de optie in het aflopende contract niet gelicht, maar het aanbieden van een nieuw voorstel is mogelijk.



In gesprek met supportersmagazine FeanFan spreekt Bijker uit ook nog niet te weten waar zijn toekomst ligt. "De optie in mijn contract wordt niet gelicht, maar we zijn nog in gesprek." Zelf wil de linksback graag blijven. "Ik ben hier nog niet uitgeleerd. De sfeer in het team is goed en ik mag graag werken met onze trainer."



Voor de voormalig verdediger van SC Cambuur is de toekomst nog open. Met een glimlach: "Een mooie club in Duitsland, Engeland of Italië zou niet verkeerd zijn. Daar spelen ze best fysiek voetbal, daar zou ik echt nog geen kaart hebben gehad."