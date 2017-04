PSV doet onderzoek: "Dat is moeilijk te verstoppen"

Een aantal PSV-supporters heeft voor ophef gezorgd door tijdens de topper tegen Ajax (1-0 zege) rookpotten af te steken. Er zijn in totaal zes stuks gevonden en dus is de grote vraag hoe dit materiaal binnen is gekomen.



Volgens Marc van de Laar zijn de rookpotten hoogstwaarschijnlijk niet mee naar binnen gesmokkeld tijdens de normale toegangscontrole. "Wat er mee naar binnen is genomen, is moeilijk te verstoppen", zo laat de hoofd beveiliging van PSV weten aan Omroep Brabant.



Het is mogelijk dat de rookpotten al eerder in het stadion zijn gelegd. Ook het doorgeven via de hekken is een mogelijkheid. "Dat onderzoeken we momenteel zodat we daar lering uit kunnen trekken", aldus Van de Laar, die de PSV-fans oproept om goed na te denken. "Bewaak wel de grens wat wel en niet acceptabel is."