Zaakwaarnemer Griezmann: deze club ligt op poleposition

Aanvaller Antoine Griezmann hoort toch wel bij de allerbeste spelers ter wereld. En het is helemaal niet ondenkbaar dat de Fransman binnenkort vertrekt bij zijn club Atlético Madrid. De zaakwaarnemer van Griezmann vertelt nu dat er bijzonder veel interesse is in zijn cliënt, maar één club ligt op poleposition.



Eric Olhats vertelt aan het Franse medium Téléfoot: "In welke fase we ons bevinden? Nou, momenteel zijn we informatie aan het verzamelen van alle geïnteresseerde ploegen. Over de transfersom valt niet te discussiëren, Antoine kost honderd miljoen euro. Er zijn maar een aantal clubs te wereld die zo'n bedrag kunnen betalen: United, City, Chelsea, Barcelona en Real Madrid. United ligt echter op poleposition, zij meldden zich als eerste bij ons."



De algemene verwachting is toch wel dat de Red Devils een nieuwe superspits vast zullen leggen. Zlatan Ibrahimovic raakte onlangs zwaar geblesseerd en speelt volgend seizoen sowieso niet op Old Trafford. Griezmann moet hem vermoedelijk opvolgen in het noorden van Engeland.