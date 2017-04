'Jammer van dat gezeur rond Hahn'

Feyenoord speelt binnenkort zijn kampioenschap op Woudestein bij Excelsior en onlangs waren er wat vraagtekens bij het al dan niet meespelen van keeper Warner Hahn. Coach Mitchell van der Gaag vindt het jammer dat het daar de hele tijd over gaat in de Nederlandse media.



Hij zegt tegen Voetbal International: "Jammer dat het gezeur over Warner Hahn al begon deze week. Voor mij is het geen item, voor hem ook niet zegt hij. Maar dat kan ook een houding zijn, hij wordt natuurlijk wel aangesproken door vrienden en ploeggenoten."



De oefenmeester gaat verder over zijn keeper: "Ik redeneer altijd zo dat zo'n item zich vanzelf oplost. De uitslagen van afgelopen weekend bewijzen dat. Ik reken gewoon op Warner. Er is ook geen bepaling in het contract opgenomen, zoals dat in andere landen wel eens gebeurt."