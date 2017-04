'Woedende Zidane is helemaal klaar met superster'

Wordt er verloren van FC Barcelona, dan begint het natuurlijk wel vaak te borrelen bij Real Madrid. Dat is nu weer het geval volgens het medium Don Balón. Oefenmeester Zinedine Zidane zou zijn ster Gareth Bale namelijk op de transferlijst willen zetten als gevolg van El Clásico.



Naar verluidt verzekerde Bale zijn coach voor de wedstrijd hoogstpersoonlijk dat hij fit genoeg was om te vlammen. In het belangrijke duel zelf werd echter al snel duidelijk dat de Welshman niet op zijn best was. In de tweede helft moest Bale zich laten vervangen en op de persconferentie na de klassieker liet Zidane zich hier koeltjes over uit. Achter de schermen zou hij echter ontstoken zijn in een woedeaanval.



Bale is dit seizoen wel heel erg vaak geblesseerd en de Franse legende zou vinden dat dit mede te wijten is aan de instelling van de Welsh Wizard. Nu zou Zidane zijn ster willen verkopen, aldus de bovenstaande bron. Chelsea en Manchester United zouden de situatie nauwgezet in de gaten houden.