'Bayern München moet Ajacied metéén halen'

De Poolse spits van Bayern München Robert Lewandowski is nog niet zo heel oud, maar hij heeft natuurlijk ook weer niet het eeuwige leven. De Nederlandse oud-oefenmeester Huub Stevens vindt dan ook dat Der Rekordmeister een vervanger moet halen: Kasper Dolberg van Ajax.



In gesprek met BILD zegt Stevens: "De opvolger van Lewandowski speelt bij Ajax. Bayern moet er in mijn ogen alles aan doen om Kasper Dolberg naar de club te halen. Dolberg speelt eigenlijk wel zoals Lewandowski. Hij is technisch vaardig, snel, kopsterk ... een droom voor Bayern, bovendien is hij jong en vertegenwoordigt hij nog veel meer potentie."



De Nederlander gaat verder: "Bayern moet iemand kopen die ingepast kan worden in het huidige systeem in de Allianz Arena. Als Lewandowki geblesseerd is, dan staat Thomas Müller in de spits, maar hij zorgt ervoor dat Bayern zijn vertrouwde spel niet kan spelen. Dolberg is juist heel erg vergelijkbaar met Lewandowski en dat is dus nog een reden om hem te halen."