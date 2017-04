'Bod van 20 miljoen euro op Nederlander'

Centrumverdediger Nathan Aké speelde in de eerste seizoenshelft nog op uitleenbasis voor AFC Bournemouth, maar in het hier en nu is hij terug bij Chelsea. Op Stamford Bridge krijgt hij echter amper speeltijd van oefenmeester Antonio Conte en naar alle waarschijnlijkheid zorgt hij in de zomer voor een miljoenentransfer.



Het medium de Daily Mirror schrijft namelijk dat Bournemouth binnen een aantal maanden maar liefst twintig miljoen euro zal bieden voor de diensten van de jonge stopper. Afgelopen zaterdag stond Aké weliswaar in de basis bij de wedstrijd in de FA Cup tussen Chelsea en Tottenham Hotspur, toch is de algemene verwachting wel dat hij zeer binnenkort zal mogen vertrekken.



Bournemouth hoopt overigens een zogenaamde package deal te bewerkstelligen, want ook keeper Asmir Begovic staat in de belangstelling van de huidige nummer dertien van de Premier League. De keeper uit Bosnië moet ongeveer acht miljoen euro kosten, waardoor het totale kostenplaatje neerkomt op 28 miljoen euro.