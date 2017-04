'Vijf oma's uit Maastricht wilden opeens een clubcard'

Feyenoord speelt over anderhalve week zijn kampioenswedstrijd op Woudestein tegen Excelsior. In de GelreDome bij het duel van de Rotterdammers tegen Vitesse zaten er al bijzonder veel Feyenoord-supporters en diezelfde fans hopen een ticket te scoren voor de volgende partij. En dat gaat er behoorlijk creatief aan toe.



Commercieel directeur Wouter Gudde weet dat de handel op Marktplaats hoogtij viert. Er zijn onder meer vier business-seats te kopen voor de 'schappelijke' som geld van 30.000 euro. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de beleidsbepaler: "We proberen met de politie deze mensen op te sporen. Zij lopen kans op een boete en een stadionverbod."



Excelsior doet er alles aan om de supporters van Feyenoord te weren. Maar de fans zijn behoorlijk creatief. "Wilden er ineens vijf oma's uit Maastricht een clubcard. Toen hebben we maar de regel ingevoerd dat je toch ten minste vijf wedstrijden van Excelsior bezocht moet hebben, voordat je kaarten mag kopen voor de wedstrijd tegen Feyenoord." De Kralingers krijgen al twee maanden wanhopige telefoontjes. "Het ene verhaal is nog zieliger dan het andere, maar ons antwoord blijft hetzelfde: het is uitverkocht."