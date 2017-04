'Ibrahimovic transfereert naar deze club'

Zlatan Ibrahimovic heeft een zware knieblessure opgelopen en dient nu negen tot twaalf maanden te revalideren. Bij Manchester United krijgt hij geen nieuw contract en dus moet de Zweed op zoek naar een nieuwe werkgever. De Engelse media weten dat Zlatan zijn rentree zal maken in de Amerikaanse competitie.



Ibrahimovic en zijn huidige werkgever United hebben wel een optie om het contract van de spits te verlengen, maar die zal niet gelicht worden, met het oog op het salaris en de blessure van de geweldenaar. Binnenkort vliegt Zlatan naar de Verenigde Staten voor een knieoperatie en vervolgens zal hij er lange tijd naast staan. De Daily Mirror weet dat de Zweed in Amerika zal blijven: zijn rentree vindt naar verluidt plaats in 2018 bij Los Angeles FC.



Het betreft een toekomstige voetbalclub die vanaf 2018 mee wil gaan spelen in de Major League Soccer. Ondanks de pittige blessure van Ibrahimovic zou men het aan de westkust van de Verenigde Staten wel aandurven om een samenwerking aan te gaan. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat de Major League Soccer een ander verloop kent dan de Europese competities.