PSV'er Ramselaar komt met blessure-update

In de topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion kreeg Bart Ramselaar een basisplek van zijn coach Phillip Cocu. In de rust bleef de multifunctionele speler echter achter in de kleedkamer met een blessure. In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt hij hoe het daarmee gesteld is.



Ramselaar zegt: "Ik had na een duel last van mijn rug, maar viel door de knieklachten uit. Het is onderzocht, maar na een korte rustperiode kan ik waarschijnlijk weer aanpikken."



PSV dient op zondag 7 mei pas weer te spelen in de Eredivisie, dan gaan de Eindhovenaren op bezoek bij FC Groningen. De algemene verwachting is toch wel dat Ramselaar fit zal zijn voor dat duel. Als gevolg van de overwinning op Ajax staat het elftal van trainer Cocu nu drie punten achter de Amsterdamse rivaal. Peter Bosz en de zijnen nemen het echter nog thuis op tegen Go Ahead Eagles en spelen tegen Willem II, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat PSV nog een plekje kan stijgen.