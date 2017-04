'Na tien maanden word je knettergek van Hyballa'

De Eredivisie-club NEC verkeert in zwaar weer en verloor in het afgelopen weekend nog pijnlijk met 0-1 van Excelsior. Dat heeft de kop gekost aan de Duitse oefenmeester Peter Hyballa, die weggestuurd is door de clubleiding in Nijmegen. Dat leidt tot onbegrip, maar ook tot begrip.



Arno Vermeulen vertelt bij de NPO Radio 1 bijvoorbeeld: "Hij is energiek en anders, we hadden sympathie voor hem, maar na tien maanden word je knettergek van zijn manier van coachen. "Als bestuurder van NEC ben je verplicht om er alles aan te doen om in de Eredivisie te blijven." Leo Driessen is het daar niet helemaal mee eens. "Dit is gewoon angst. Ze hebben Hyballa al twee keer eerder op straat gezet door hem naar die supporters te sturen. Dan moet je hem in januari of februari ontslaan, want dan kun je er nog structureel iets aan veranderen. Dit is amateuristisch wanbeleid."



Renate Verhoofstad reageert: "Echt ongelooflijk. Dit zijn Italiaanse taferelen. Daar heeft de president van Palermo ooit vijf trainers in één seizoen eruit gestuurd. Wat heeft het twee duels voor het einde nog voor zin? Voor mijn gevoel kom je nu ook tegemoet aan die malloten die bij de hoofdingang stonden."