'Spelers en clubs verbazen zich over Oranje-kandidaat'

Coach Dick Advocaat staat nu naar verluidt op nummer één bij de technisch directeur van de KNVB Hans van Breukelen. Mogelijk is het de bedoeling dat hij de opvolger wordt van Danny Blind, maar daar is naar verluidt met veel verbazing op gereageerd bij de diverse spelers en clubs die eerder naar hun mening werden gevraagd.



De Telegraaf schrijft: "In de spelersgroep van Oranje en bij een aantal topclubs is met verbazing gereageerd op het onderhoud tussen KNVB-technisch directeur Hans van Breukelen en kandidaat bondscoach Dick Advocaat. In de gesprekken met de aanvoerders Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman en alle (technisch) directeuren passeerden diverse namen de revue, waaronder die van Ronald Koeman, Frank de Boer, Roger Schmidt, Jürgen Klinsmann en Henk ten Cate. De optie Advocaat werd door Van Breukelen in vele gevallen niet voorgelegd, bevestigen meerdere bronnen."



Henk ten Cate denkt als gevolg van het gesprek dat hij had met Van Breukelen dat hij op nummer één staat voor het bondscoachschap, maar datzelfde is het geval voor Dick Advocaat; een erg vreemde situatie.