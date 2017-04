'Dit is de nieuwe shortlist van Guardiola bij City'

Pep Guardiola beleefde grote successen bij FC Barcelona en Bayern München, maar bij Manchester City zijn er vooralsnog alleen complimenten voor het veldspel. Zijn prijzenkast zal niet bijgevuld worden dit seizoen en kwalificatie voor de Champions League is nog het hoogst haalbare. Het ligt dan ook voor de hand dat er deels gerenoveerd gaat worden in de zomer.



Guardiola begon afgelopen zomer aan zijn avontuur in Manchester en verklapte gaandeweg het seizoen een project voor jaren voor zich te zien. Het transferbeleid zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen, met mogelijk een transferbudget van zo'n driehonderd miljoen euro voor komende zomer als inzet. SoccerNews.nl bestudeerde de mogelijkheden voor inkomende transfers. De shortlist bestaat volgens ons uit:



Virgil van Dijk

In januari werd de naam van Van Dijk al gelinkt aan verschillende topclubs. Naar verluidt ligt Chelsea op poleposition om de Nederlandse verdediger (25) van Southampton binnen te halen, maar Guardiola ziet hem ook graag naar het Etihad Stadium komen. De beoogde koper zal wel diep in de buidel moeten tasten.







Leonardo Bonucci

Guardiola is natuurlijk een pleitbezorger van aanvallend voetbal. Daarbij neemt de Spanjaard natuurlijk een defensief risico, maar deze zomer wil de tacticus ook op dat terrein progressie boeken. De 29-jarige Bonucci heeft bij Juventus aangetoond een absolute meerwaarde te zijn.







Kyle Walker

Tottenham Hotspur is dit seizoen opnieuw één van de aantrekkelijkste teams van Engeland. De Londenaren presteren zelfs beter dan City in de Premier League, maar desondanks heeft Guardiola een oogje laten vallen op rechtsback Walker (26). Al sinds 2011 staat hij op de loonlijst van de 'Spurs'.







Benjamin Mendy

De achterhoede van City oogt sowieso niet erg stabiel en dus ligt een kwaliteitsimpuls in die linie voor de hand. Daarbij zijn 'The Citizens' geïnspireerd geraakt door AS Monaco, dat in de Champions League te sterk bleek dit seizoen. Voor de linksbackpositie denkt de leiding aan de 22-jarige Mendy.







Corentin Tolisso

Olympique Lyon kwakkelt dit seizoen in de Franse Ligue 1, maar staat in de halve finales van de Europa League en hoopt ten koste van Ajax op Europees succes. Eén van de sterkhouders luistert naar de naam Tolisso, een 22-jarige middenvelder. Voor deze linie is hij een belangrijke kandidaat.







Kylian Mbappé

Zijn er nog Europese topclubs te vinden die de naam van Mbappé niet hoog op het verlanglijstje hebben staan? Het is bijna niet voor te stellen... De pas achttienjarige aanvaller maakt een razendsnelle ontwikkeling door in het elftal van AS Monaco en daardoor lijkt hij nu al onhoudbaar te worden voor zijn club.







Alexis Sánchez

Arsenal wil op korte termijn maar al te graag verlengen met Sánchez, maar het verschil tussen vraag en aanbod lijkt vooralsnog te groot om tot een akkoord te komen. Met nog een éénjarig contract lijkt een zomerse verkoop steeds realistischer te worden. City is één van de clubs met interesse in de Chileen (28).







Antoine Griezmann

Manchester United heeft Griezmann bestempeld als topprioriteit, alleen eist de Franse sterspeler (26) van Atlético Madrid deelname aan de Champions League als eis. 'The Red Devils' moeten daardoor mogelijk afhaken en uitgerekend stadsgenoot City overweegt een brutale tegenaanval door óók mee te bieden.