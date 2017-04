Legioen laat discussie oplaaien: "Hier doe je niks aan"

Het regent dit seizoen klachten over Feyenoord-supporters die plaatsnemen in de thuisvakken van andere clubs. Na het bezoek aan Vitesse (0-2) is de discussie wederom opgelaaid, maar Kenneth Perez haalt zijn schouders op.



Marcel van der Kraan zag zondagmiddag een grote groep Feyenoorders juichen in Vitesse-vakken. "Op het moment dat die goal van Jörgensen viel... het is ongekend", luidde zijn oordeel in Natafelen. "Heel die hoofdtribune explodeerde, uit alle VIP boxen knalden de mensen bijna over het glas heen."



Kenneth Perez noemt het 'prima'. "Het is toch niet verboden?" Het omzeilen van een combi-regeling is eigenlijk niet toegestaan, maar stelt Sjoerd Mossou: "Hier doe je niks aan. Ik weet het een beetje uit eigen ervaring. Als je bij een wedstrijd wil zijn van je club, dan kom je er wel."