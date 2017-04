"Je moet Van Geel ook de credits geven"

Feyenoord hoopt in mei voor het eerst sinds 1999 weer op de Coolsingel te staan als kampioen van Nederland. Martin van Geel is als technisch directeur een belangrijke man achter dit succes, zo meent Sjoerd Mossou.



De AD-journalist weet dat de beleidsmaker in het verleden vaak stevig is aangepakt. "De kritiek die er vorig jaar was op Van Geel kon ik ergens ook wel volgen", zei Mossou tijdens Natafelen. "Maar je moet hem ook de credits geven. Op het moment dat hij binnenkwam en het moment waar Feyenoord nu is."



"Als je dan kijkt naar het hele traject heeft hij het goed gedaan. Alleen al dit seizoen", aldus Mossou. Marcel van der Kraan van De Telegraaf deelt die visie. "Ik denk dat heel veel Eredivisie-clubs Martin van Geel binnen zouden willen halen. Je moet hem wel nageven dat hij bij al zijn clubs veel verkocht heeft, en dat ze allemaal beter zijn achtergelaten dan toen hij binnen kwam."