'Drie kandidaten voor Oranje: KNVB wijst nummer één aan'

Het Algemeen Dagblad heeft maandagavond opvallend nieuws naar buiten gebracht. Niet Henk ten Cate zou ondanks gesprekken de topkandidaat voor Oranje zijn, maar de 69-jarige Dick Advocaat.



KNVB-directeur Hans van Breukelen was afgelopen weekeinde in Istanbul voor gesprekken met Advocaat. De geroutineerde coach is nu nog werkzaam voor Fenerbahçe, maar vertrekt in de zomer. Er ligt nog geen akkoord tussen beide partijen, deels omdat er ook nog terugkoppeling volgt binnen de KNVB.



Advocaat heeft zelf ook nog geen beslissing genomen. Duidelijk is wel dat hij een zeer belangrijke kandidaat is, net zoals de zeven jaar jongere Henk ten Cate. De Amsterdammer is nu nog werkzaam voor Al-Jazira en heeft al bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met de KNVB.



Oranje zoekt een nieuwe bondscoach na het ontslag van Danny Blind. Een derde kandidaat voor het bondscoachschap is Huub Stevens.