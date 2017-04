Derksen hekelt 'clown': "Dat is niet zijn schuld"

Johan Derksen heeft maandagavond in het praatprogramma Voetbal Inside hard uitgehaald naar NEC-directeur Bart van Ingen. De voormalig hoofdredacteur van weekblad Voetbal International noemde hem 'een clown'.



Peter Hyballa is maandag ontslagen als trainer van NEC vanwege de povere resultaten, maar Derksen wijt dat niet aan de Duitser. In zijn optiek is het 'slechte elftal' de oorzaak. "Het begint met een zwakke keeper en eindigt bij een slechte aanval", zo luidde zijn oordeel. "Het is echt een aanfluiting dat Van Ingen NEC leidt."



Derksen, die een voorliefde heeft voor NEC, begrijpt er niets van. "Hyballa had nooit mogen sneuvelen. Hij heeft geen gekke dingen gedaan. Hij kreeg te maken met een elftal met allemaal onduidelijke buitenlanders. Dat is niet zijn schuld. Ik ben al zestig jaar supporter. Wat er nu gebeurt, vind ik zo ontzettend goedkoop."



NEC staat onder de streep en moet sowieso nog meerdere punten pakken om nog kans te houden op lijfsbehoud.