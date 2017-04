'Real wil sterkhouder verkopen en wijst gevoelig doelwit aan'

Real Madrid ligt ondanks de pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Barcelona (2-3) nog steeds op koers om zowel het kampioenschap als de Champions league te winnen. Geen reden tot paniek dus, maar de clubleiding is wel al druk bezig met het oog op volgend seizoen.



De Madrilenen hopen in de zomer op een paar kwalitatief goede aankopen en mogelijk gaat de club een budget vrijmaken door een sterkhouder te verkopen. Volgens het Britse medium Express zou Luka Modric in de zomer wel eens kunnen vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Voor hem is belangstelling van het Duitse Bayern München.



Real-voorzitter Florentino Pérez zou mee willen werken aan een mogelijke vertrek van Modric, mocht 'Der Rekordmeister' daadwerkelijk concreet worden. In het Bernabéu heeft men al een opvolger op het oog: Philippe Coutinho van Liverpool. Dat is een gevoelige zet, want ook aartsrivaal FC Barcelona heeft de Braziliaan op de shortlist staan.



Ook Marco Verratti (Paris Saint-Germain) en Bernardo Silva (AS Monaco) gelden als potentiële vervangers.