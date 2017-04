NEC-watcher: "Helaas is dit hier anders gegaan"

Voor de winterstop sneuvelde geen enkele trainer in de Eredivisie, maar na Zeljko Petrovic en Hans de Koning is ook Peter Hyballa gesneuveld. Maandag besloot NEC de samenwerking te beëindigen.



Clubwatcher Gerard Borgman had gehoopt dat de clubleiding hem het vertrouwen zou schenken, ook in het geval van degradatie. "Maar in de voetballerij is het meestal toch zo dat bij slechte prestaties de trainer moet wijken", zo laat de journalist weten aan De Gelderlander.



"Ik had het wel chique gevonden als er nu eens een club kritisch naar zichzelf had gekeken en had gezegd: de trainer kan er niks aan doen, omdat hij geen goed materiaal heeft. Helaas is dit hier anders gegaan", aldus Borgman, die vindt dat NEC alles op alles moet zetten voor lijfsbehoud. "Welke trainer er dan bij hoort, wordt een interessante vraag de komende dagen."