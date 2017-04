Afscheid na 163 Eredivisie-duels: "Enorme bijdrage"

Tom van Sichem zwaait op 48-jarige leeftijd af als scheidsrechter. Na 350 wedstrijden in het betaald voetbal komt er een einde aan deze loopbaan, al blijft hij in dienst van de KNVB.



Van Sichem gaat zich nu richten op het ontwikkelen van de nieuwe generatie scheidsrechters. "Tom kan met veel trots terugkijken op zijn scheidsrechtercarrière", zo laat scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond optekenen op de website van de voetbalbond.



"In meer dan twintig jaar heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de Nederlandse arbitrage. Gelukkig blijft hij behouden voor het scheidsrechterskorps", aldus Van Egmond over Van Sichem, die in 1993 in het amateurvoetbal begon. Tien jaar later mocht hij voor het eerst een professioneel duel in goede banen leiden.



Van Sichem floot 163 duels in de Eredivisie en 137 in de Jupiler League. Daarnaast leidde hij veertig bekerduels en tien duels in de play-offs.