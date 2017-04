PSV won zondagmiddag met 1-0 van Ajax, maar het resultaat is eigenlijk maar bijzaak dankzij het wangedrag van enkele 'supporters'. Het afsteken van rookpotten heeft veel verontwaardiging opgeleverd en vooral het verhaal rond de negenjarige Olle is bijzonder sneu.



Namens het jongetje doet Marleen Philipsen - van Gardingen het verhaal. Olle mocht als verjaardagscadeau de topper bezoeken. "En toen kwam ineens dat rotmoment na de pauze", zo citeert het Eindhovens Dagblad. "Ik vond het verschrikkelijk. We zaten in het familievak en zagen eerst lichte rook komen. We dachten aan brand." Het bleek te gaan om afgestoken rookbommen.



De moeder beschrijft 'angst en tranen in zijn ogen'. "Hij zat helemaal te bibberen en te huilen." Even leek alles weer rustig te worden, maar een nieuwe rookbom was de druppel. "Hij voelde zich absoluut niet meer veilig. We hebben in overleg met een steward nog even een andere plek op een andere tribune gekregen maar toen de supporters het niet eens waren met de scheidsrechter was hij er klaar mee. Zo bang, zo zielig."



Ondanks de overwinning van PSV liep de middag uit op een enorme teleurstelling. "Wat een droomdag moest zijn, is traumatisch geworden. Wat ontzettend jammer."