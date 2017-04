NEC-selectie blijft stil en laat zich bijpraten na ontslag

De spelersgroep van NEC heeft maandag niet gereageerd op het ontslag van Peter Hyballa. De Duitser kreeg maandagochtend te horen dat de samenwerking per direct is stopgezet.



De spelers van NEC hadden maandag vrij en niemand was beschikbaar om commentaar te geven. Volgens De Gelderlander heeft de selectie afgesproken om eerst de verklaring van de clubleiding af te wachten. Zij worden dinsdag bijgepraat in het stadion van de eredivisionist.



NEC moet zich zonder Hyballa voorbereiden op de cruciale duels met AZ (zondag 7 mei) en sc Heerenveen (14 mei). De Nijmegenaren staan momenteel onder de rode streep, twee punten achter de nummer vijftien Roda JC Kerkrade. Deelname aan de play-offs voor promotie/degradatie is daarom een zeer serieus scenario.