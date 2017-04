NEC-fan Johan Derksen spreekt zich uit over ontslag Hyballa

Vanmiddag maakte NEC bekend dat Peter Hyballa de laan uit is gestuurd als hoofdtrainer, na de dramatische vorm van de afgelopen weken. Johan Derksen, analist en NEC-liefhebber, begrijpt er helemaal niets van.



"Het is echt te gek voor woorden dat Hyballa is ontslagen. De mensen die het bewind voeren bij NEC moeten zich diep schamen! Ze hadden eindelijk een trainer die goed bij de club paste en dan zit er een hansworst op kantoor en een voormalig scout van FC Utrecht (Edwin de Kruijff, red.) die hem de laan uitsturen. Ik ben al heel lang supporter, maar van mij mogen ze degraderen", zegt een keiharde Derksen aan Dagblad De Gelderlander.



Hans Kraay Jr. vult Derksen aan: "Ik heb veel respect voor de mens en de trainer Hyballa. Ondanks de slechte resultaten heeft hij echt iets teweeg gebracht. Zoals hij op de hekken van De Goffert de fans toesprak. Dan ben je echt een grote meneer. Een baas die altijd bleef doorgaan. Als Hyballa was gebleven, had ik het NEC wel gegund om zich te handhaven. Nu interesseert het me niks meer."