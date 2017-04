Huntelaar laat zich uit over zijn toekomst: "Ben nog ambitieus"

Onlangs werd bekend dat Klaas-Jan Huntelaar na dit seizoen gaat vertrekken bij Schalke 04. Zit een terugkeer bij Ajax er dan in?



"Ik heb zeven prachtige jaren gehad bij Schalke. Die hoop ik nu op de best mogelijke manier af te sluiten, met nog vier overwinningen en plaatsing voor Europees voetbal", vertelt Huntelaar aan Goal.com. Afgelopen weekend scoorde hij nog, tijdens de 1-1 remise tegen RB Leipzig.



"Mijn hoofd is altijd bij Schalke geweest, maar ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. In het voetbal is alles mogelijk", vervolgt de topschutter, die een matig jaar bij de blauwhemden kende. "Iedere voetballer wil aan spelen toekomen, maar omgaan met teleurstellingen hoort er ook bij. Het belangrijkste is dat je de moed niet verliest. Daarom ben ik profvoetballer geworden. Ik ben nog steeds erg ambitieus en zal dat ook blijven."