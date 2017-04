Jorgensen toch niet topscorer van Eredivisie? "Ik ga ervoor"

Samuel Armenteros scoort dit seizoen aan de lopende band bij Heracles Almelo. Afgelopen weekend was hij goed voor twee goals en daarmee staat hij op een gedeelde tweede plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie.



Armenteros (18) hijgt in de nek van Feyenoorder Nicolai Jorgensen (21). "Natuurlijk, nu dat zo dichtbij is kun je ook zeggen: ik ga ervoor", vertelt de Heraclied na de 1-2 zege op bezoek bij PEC Zwolle. "Maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier drie punten hebben gehaald."



"Uiteindelijk een goede avond voor mij, twee doelpunten mogen maken en geholpen aan de overwinning. Dus dat is heerlijk en een stap dichter bij ons doel." De Zweed Armenteros speelde in het verleden ook al in Nederland voor onder meer Feyenoord en Willem II.